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Новости 15 февраля: свежие президентские рейтинги, подорванный боевик

Понедельник, 15 февраля 2021, 21:18

Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского, В оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера, — актуальные новости 15 февраля.

О свежих президентских рейтингах

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился.

О подорванном боевике

Утром 15 февраля во временно оккупированной Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар".

О других важных новостях

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно, и их разрывает Брюссель.

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