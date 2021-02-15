Новости 15 февраля: свежие президентские рейтинги, подорванный боевик

Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского, В оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера, — актуальные новости 15 февраля.

О свежих президентских рейтингах

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился.

О подорванном боевике

Утром 15 февраля во временно оккупированной Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар".

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