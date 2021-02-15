Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 15 февраля: свежие президентские рейтинги, подорванный боевик

Понедельник, 15 февраля 2021, 20:18
Новости 15 февраля: свежие президентские рейтинги, подорванный боевик

Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского, В оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера, — актуальные новости 15 февраля.

О свежих президентских рейтингах

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился.

О подорванном боевике

Утром 15 февраля во временно оккупированной Горловке Донецкой области подорвали местного "комбата народной милиции" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар".

О других важных новостях

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявляет, что Кабинет министров в понедельник рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ.

Врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Покровске.

Телеканал "ZIK" подал иск в Верховный суд к президенту Украины, в котором оспаривает наложенные на канал санкции.

Партия "ОПЗЖ" опубликовала два заявления, в которых опровергает связь Виктора Медведчука с нефтепродуктопроводом "Самара ‒ Западное направление", а также причастность фирм Тараса Козака к торговле с ОРДО и ОРЛО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно, и их разрывает Брюссель.

Министерство иностранных дел и посольство Украины в Кении работают над возвращением около 180 украинских туристов, которые задержались на Занзибаре из-за поломки самолета. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что самолету SkyUp разрешили вылететь из Занзибара.

Дочь миллиардера и филантропа Билла Гейтса Дженнифер Гейтс получила первую дозу прививки от COVID-19 и пошутила, что вместе с ним ей не вживили чип.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: