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Вовк об идее Зеленского сократить полномочия ОАСК: Инициатива под давлением

Вторник, 16 февраля 2021, 10:24
Фото с Facebook Вовка

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк убежден, что инициированные президентом законопроекты о сокращении полномочий ОАСК появились "под определенным давлением".

Источник: Общественное со ссылкой на пресс-службу ОАСК в ответ на запрос

Прямая речь Вовка: "Президент, как один из субъектов законодательной инициативы, воспользовался своим конституционным правом на внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Верховной Рады. Это абсолютно нормальный законотворческий процесс.

Другое дело, что такая инициатива появилась под определенным давлением. Чьим именно – МВФ или их представителей – предпринимателей, так называемых "представителей гражданского общества", – точно сказать сложно".

Детали: По словам Вовка, решение о внесении таких законопроектов "является скорее политически мотивированным, чем обоснованным какими-то объективными критериями".

Он добавил, что позиция суда по этому поводу "нейтральная", и ОАСК "продолжает осуществлять правосудие, как это и предусмотрено законодательством".

Что было раньше: 15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева, которые 13 февраля анонсировал президент Владимир Зеленский.

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • В 2021 году Окружной административный суд Киева успел отменить постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания" и вернуть столичному проспекту имени Степана Бандеры старое название "Московский".
  • В октябре 2020 года украинцы призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева, чей глава Павел Вовк уклоняется от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.
  • В мотивационной части петиции указывалось, что ОАСК полностью потерял авторитет, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, свидетельствующих о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений.

Темы: Павел Вовк ОАСКЗеленскийзаконодательство


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