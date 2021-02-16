Вовк об идее Зеленского сократить полномочия ОАСК: Инициатива под давлением

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк убежден, что инициированные президентом законопроекты о сокращении полномочий ОАСК появились "под определенным давлением".

Источник: Общественное со ссылкой на пресс-службу ОАСК в ответ на запрос

Прямая речь Вовка: "Президент, как один из субъектов законодательной инициативы, воспользовался своим конституционным правом на внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Верховной Рады. Это абсолютно нормальный законотворческий процесс.

Другое дело, что такая инициатива появилась под определенным давлением. Чьим именно – МВФ или их представителей – предпринимателей, так называемых "представителей гражданского общества", – точно сказать сложно".

Детали: По словам Вовка, решение о внесении таких законопроектов "является скорее политически мотивированным, чем обоснованным какими-то объективными критериями".

Он добавил, что позиция суда по этому поводу "нейтральная", и ОАСК "продолжает осуществлять правосудие, как это и предусмотрено законодательством".

Что было раньше: 15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева, которые 13 февраля анонсировал президент Владимир Зеленский.

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