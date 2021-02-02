Від Донеччини до Закарпаття: СБУ викрила мережу підбурювачів до сепаратизму 

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці блокували діяльність міжрегіональної мережі агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності нашої країни та захоплення державної влади.

Джерело: СБУ

Деталі: Для розповсюдження своїх "публікацій" фігуранти створили та використовували низку профілів у соціальних мережах.

Так, у районі проведення операції Об`єднаних сил, СБУ викрила мешканця Маріуполя, який розповсюджував сепаратистські публікації на персональних сторінках заборонених соцмереж. Через інтернет агітатор закликав до зміни меж державного кордону, а також популяризував незаконні збройні формування.

Слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури тривають слідчі дії.

На Закарпатті кіберфахівці СБУ викрили жителя Міжгір’я, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих "озброєних загонів правопорядку". Також зловмисник поширював в інтернеті дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території країни.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Під процесуальним керівництвом Закарпатської облпрокуратури тривають слідчі дії.

У Чернігівській області СБУ завершила досудове розслідування стосовно громадянина однієї з пострадянських країн, який поширював через інтернет матеріали з пропагандою війни. До протиправної діяльності іноземець намагався залучити декількох мешканців регіону.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436 ККУ (пропаганда війни) та ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Під час обшуків за місцями проживання агітаторів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а в одного з них – вогнепальну зброю без дозвільних документів.

Нагадаємо: 1 лютого СБУ повідомила, що її кіберфахівці викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії. Нібито 85 Головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу Збройних сил РФ залучав українських громадян до створення та адміністрування політичних Telegram-каналів, а "головним менеджером" агентурної мережі був одесит.