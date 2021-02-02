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Туреччина вакцинує вчителів, щоб відновити очне навчання у школах

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:24
Туреччина вакцинує вчителів, щоб відновити очне навчання у школах

Туреччина вирішила в лютому вакцинувати від коронавірусу учителів, щоб поступово відкрити школи по всій країні.

Про це заявив міністр освіти Зія Селчук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття шкіл в понеділок після засідання кабінету міністрів, заявивши, що деякі школи в невеликих селах відновлять навчання 15 лютого, в той час як інші класи і вікові групи знову почнуть навчатися очно з 1 березня.

За словами міністра освіти, всі дошкільні установи також відкриються на повний робочий день 15 лютого. 

"Ми плануємо вакцинувати наших вчителів, які почнуть навчання в очній формі, протягом лютого", - сказав Зія Селчук.

Учні також зможуть продовжити онлайн заняття, якщо так вирішать їхні батьки. 

З моменту початку епідемії в березні минулого року в Туреччині зареєстровано майже 2,5 мільйона випадків захворювання і понад 26 000 випадків смерті від COVID-19. 

За даними міністерства охорони здоров'я, близько 2,2 мільйона турків отримали щеплення вакциною китайської компанії Sinovac Biotech Ltd.

Теми: Туреччинаосвітавакцинаціякоронавірус
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