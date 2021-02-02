Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Туреччина вакцинує вчителів, щоб відновити очне навчання у школах

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:24

Туреччина вирішила в лютому вакцинувати від коронавірусу учителів, щоб поступово відкрити школи по всій країні.

Про це заявив міністр освіти Зія Селчук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття шкіл в понеділок після засідання кабінету міністрів, заявивши, що деякі школи в невеликих селах відновлять навчання 15 лютого, в той час як інші класи і вікові групи знову почнуть навчатися очно з 1 березня.

За словами міністра освіти, всі дошкільні установи також відкриються на повний робочий день 15 лютого. 

"Ми плануємо вакцинувати наших вчителів, які почнуть навчання в очній формі, протягом лютого", - сказав Зія Селчук.

Учні також зможуть продовжити онлайн заняття, якщо так вирішать їхні батьки. 

З моменту початку епідемії в березні минулого року в Туреччині зареєстровано майже 2,5 мільйона випадків захворювання і понад 26 000 випадків смерті від COVID-19. 

За даними міністерства охорони здоров'я, близько 2,2 мільйона турків отримали щеплення вакциною китайської компанії Sinovac Biotech Ltd.

Теми: Туреччинаосвітавакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Укренерго": Підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ наразі немає

У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"

У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

Усі новини...
Туреччина
Ердоган знову заговорив про зміну Конституції Туреччини
У Карабаху почав роботу турецько-російський центр моніторингу "режиму тиші"
Туреччина отримала ще 6,5 млн доз китайської вакцини від коронавірусу
Останні новини
14:34
Девелопер розповів, коли очікується відкриття другого магазину IKEA в Україні
14:17
фотоВ Україну із Данії екстрадували наркоділка із Житомирщини
14:08
Шеф дипломатії ЄС перед візитом у Москву поговорив з Кулебою
14:04
Е-паспорти у додатку "Дія" уже приймають 10 українських аеропортів – Криклій
14:00
фото, відеоМасштабну пожежу гасять в "Епіцентрі К" на Миколаївщині
13:36
Україна обговорює з МВФ створення фінансового суду - Шевченко
13:24
Туреччина вакцинує вчителів, щоб відновити очне навчання у школах
13:08
мапаВ Україну з Заходу йдуть дощі й мокрий сніг
13:05
"Укренерго": Підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ наразі немає
13:02
У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!