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Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 10:09

Президент України Володимир Зеленський опублікував коротке пояснення для міжнародної спільноти з приводу санкцій РНБО проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.  

Як пише "Європейська правда", англомовна заява президента з’явилася у його Twitter.

"Санкції - це складне рішення. Україна рішуче підтримує свобода слова, (але) не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни, яка підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба (у тому числі - ред.) в інформаційній війні за правду та європейські цінності", - написав Зеленський. 

Як відомо, увечері 2 лютого Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

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Теми: ЗеленськийМедведчукпропаганда
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