Корнієнко: Напівзаморожений стан КС – це добре

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що той стан, в якому зараз перебуває Конституційний суд, не дозволяє шкодити Україні.

Джерело: Корнієнко в інтерв’ю для російського видання "Медуза"

Пряма мова: "Зараз КС в напівзамороженому стані – і це добре. Тому що рішення, які він приймав, були політично мотивовані і навряд чи корисні для країни...

Головне, що він (відсторонений голова суду Олександр Тупицький – УП) перестав шкодити Україні".

Деталі: Голова провладної партії вважає, що Конституційний суд міг скасувати всі реформи, які, зокрема, були міжнародними зобов’язаннями України.

Корнієнко зазначив, що наразі "Слуга народу" працює над серією законопроєктів, які обмежать КС у можливості приймати політичні рішення.

Водночас, очільник "слуг" не відкидає того, що контроль над Конституційним судом з боку влади "є життєво необхідним", оскільки той "працює не на народ, а на бізнесменів".

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