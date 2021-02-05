Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко: Напівзаморожений стан КС – це добре

П'ятниця, 5 лютого 2021, 05:11
Корнієнко: Напівзаморожений стан КС – це добре

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що той стан, в якому зараз перебуває Конституційний суд, не дозволяє шкодити Україні.

Джерело: Корнієнко в інтерв’ю для російського видання "Медуза

Пряма мова: "Зараз КС в напівзамороженому стані – і це добре. Тому що рішення, які він приймав, були політично мотивовані і навряд чи корисні для країни...

Головне, що він (відсторонений голова суду Олександр Тупицький – УП) перестав шкодити Україні".

Деталі: Голова провладної партії вважає, що Конституційний суд міг скасувати всі реформи, які, зокрема, були міжнародними зобов’язаннями України.

Корнієнко зазначив, що наразі "Слуга народу" працює над серією законопроєктів, які обмежать КС у можливості приймати політичні рішення. 

Водночас, очільник "слуг" не відкидає того, що контроль над Конституційним судом з боку влади "є життєво необхідним", оскільки той "працює не на народ, а на бізнесменів". 

Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Передісторія:

  • Із жовтня 2020 року триває конституційна криза. Тоді за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • 29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • Верховний суд, перевіривши матеріали позову до президента Володимира Зеленського про визнання його указу щодо відсторонення Тупицького протиправним, відмовив у відкритті провадження.
  • Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання роз’яснення щодо двох законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду. Висновок очікують у середині березня. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КСОлександр Корнієнко Слуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами у Керецьках
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
Усі новини...
Реклама: