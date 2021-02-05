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Корнієнко: Напівзаморожений стан КС – це добре

П'ятниця, 5 лютого 2021, 06:11

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що той стан, в якому зараз перебуває Конституційний суд, не дозволяє шкодити Україні.

Джерело: Корнієнко в інтерв’ю для російського видання "Медуза

Пряма мова: "Зараз КС в напівзамороженому стані – і це добре. Тому що рішення, які він приймав, були політично мотивовані і навряд чи корисні для країни...

Головне, що він (відсторонений голова суду Олександр Тупицький – УП) перестав шкодити Україні".

Деталі: Голова провладної партії вважає, що Конституційний суд міг скасувати всі реформи, які, зокрема, були міжнародними зобов’язаннями України.

Корнієнко зазначив, що наразі "Слуга народу" працює над серією законопроєктів, які обмежать КС у можливості приймати політичні рішення. 

Водночас, очільник "слуг" не відкидає того, що контроль над Конституційним судом з боку влади "є життєво необхідним", оскільки той "працює не на народ, а на бізнесменів". 

Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Передісторія:

  • Із жовтня 2020 року триває конституційна криза. Тоді за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • 29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • Верховний суд, перевіривши матеріали позову до президента Володимира Зеленського про визнання його указу щодо відсторонення Тупицького протиправним, відмовив у відкритті провадження.
  • Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання роз’яснення щодо двох законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду. Висновок очікують у середині березня. 

Українська правда
Теми: КСОлександр Корнієнко Слуга народу


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