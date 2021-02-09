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В США узгодили порядок проведення слухань з імпічменту Трампа

Вівторок, 9 лютого 2021, 04:55

Лідери Демократичної та Республіканської партій Сенату США в заявили, що дійшли спільної згоди про порядок і терміни проведення судових слухань з імпічменту експрезидента Дональда Трампа, які мають розпочатися вже 9 лютого.

Джерело: відповідні заяви партійні керівники зробили під час виступів у сесійній залі, передає Укрінформ

Пряма мова: "Я і лідер республіканців провели консультації як з менеджерами з імпічменту Палати представників, так і з адвокатами експрезидента Трампа й домовились прийняти двопартійну резолюцію, яка регулюватиме порядок і терміни майбутнього судового розгляду", - заявив у понеділок лідер демократичної більшості в Сенаті Чарльз Шумер.

Він підкреслив, що це забезпечить чесний і справедливий процес імпічменту.

Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл, зі свого боку, підтвердив досягнення такої домовленості, зазначивши, що вона зберігає права обох сторін.

Пряма мова: "Це дасть сенаторам, що виступатимуть у якості присяжних, достатньо часу для розгляду справи та аргументів", - зауважив Макконнелл.

Деталі: Відповідно до угоди, спочатку Сенат має проголосувати в вівторок, чи не перечить судовий розгляд імпічменту експрезидента Конституції США.

Оголошення вступних аргументів розпочнеться у середу. Відповідно до угоди, менеджери з питань імпічменту та юридична команда Трампа матимуть по 16 годин протягом двох днів, щоби представити свої позиції Сенату. Раніше сторони мали по 24 години.

Угода сенаторів також не виключає можливості для свідків. Раніше менеджери з імпічменту запрошували Трампа надати свідчення під присягою, однак йог адвокати категорично заперечили таку можливість. Судові слухання також будуть призупинені в суботу, щоби задовольнити запит одного з адвокатів Трампа про дотримання єврейського шабату.

Після цього Сенат матиме можливість ставити запитання обом сторонам, а також проводити обговорення. Раніше ця процедура передбачала два дні, цього разу законодавці скоротили її до чотирьох годин. Потім обидві сторони отримають дві години для підсумкових аргументів. Після цього Сенат проведе загальне голосування по статті імпічменту.

Теми: СШАБайден


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