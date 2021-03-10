Новини 10 березня: реакція на стадіон Шухевича, новий план врегулювання на Донбасі

В МЗС відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича, Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання на Донбасі, — актуальні новини 10 березня.

Про реакцію на стадіон Шухевича

В МЗС України відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича — там наголошують, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, що посол Ізраїлю в Україні, який обурився присвоєнням імені Шухевича стадіону, став заручником "радянської історіографії". Скасовувати своє рішення місцева влада не буде.

Водночас польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем і відмовилося від спільного проєкту з містом через надання стадіону імені головнокомандуючого УПА.

Про новий план врегулювання на Донбасі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в рамках "нормандського формату" Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і зараз очікують реакції Росії.

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