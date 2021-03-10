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Новини 10 березня: реакція на стадіон Шухевича, новий план врегулювання на Донбасі

Середа, 10 березня 2021, 20:22
Новини 10 березня: реакція на стадіон Шухевича, новий план врегулювання на Донбасі

В МЗС відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича, Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання на Донбасі, — актуальні новини 10 березня.

Про реакцію на стадіон Шухевича

В МЗС України відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича — там наголошують, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, що посол Ізраїлю в Україні, який обурився присвоєнням імені Шухевича стадіону, став заручником "радянської історіографії". Скасовувати своє рішення місцева влада не буде.

Водночас польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем і відмовилося від спільного проєкту з містом через надання стадіону імені головнокомандуючого УПА. 

Про новий план врегулювання на Донбасі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в рамках "нормандського формату" Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і зараз очікують реакції Росії. 

Про інші важливі новини

Біля причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися 4 кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО.

Чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони вирішили провести в четвер 11 березня о 15:00.

Нацкомісія з тарифів НКРЕКП наклала на три компанії ДТЕК Ріната Ахметова максимальні можливі штрафи та передасть матеріали перевірок до РНБО, АМКУ, Міненергетики та Держенергонагляду.

Укрзалізниця призупинила курсування приміських та регіональних поїздів у 4 областях, які потрапили до "червоної" зони через COVІD-19.

Делегати 18-го чергового з’їзду суддів 9 березня обрали до Вищої ради правосуддя трьох суддів із чотирьох за квотою з’їзду суддів, Сергій Болотін, Віталій Саліхов, та Валерій Суховий склали присягу. Згодом делегати обрали четвертого члена ВРП - Інну Плахтій.

НАЗК склало та скерувало до суду 14 адмінпротоколів щодо Львівського міського голови Андрія Садового.

Партія "Слуга народу" на з'їзді 13 березня планує ввести нову організаційну структуру політсили і зафіксувати її в новій редакції статуту.

"Українська правда" у Threads

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