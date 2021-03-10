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Новости 10 марта: реакция на стадион Шухевича, новый план урегулирования на Донбассе

Среда, 10 марта 2021, 21:22

В МИД отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича, Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе, — актуальные новости 10 марта.

О реакции на стадион Шухевича в Тернополе

В МИД Украины отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича — там отмечают, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что посол Израиля в Украине, который возмутился присвоением имени Шухевича стадиону, стал заложником "советской историографии". Отменять свое решение местные власти не будут.

В то же время польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за предоставления стадиону имени главнокомандующего УПА.

О новом плане урегулирования на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.

О других важных новостях

У причала Одесского морского вокзала пришвартовались 4 корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО.

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Нацкомиссия по тарифам НКРЕКП наложила на три компании ДТЭК Рината Ахметова максимальные возможные штрафы и передаст материалы проверок в СНБО, АМКУ, Минэнергетики и Госэнергонадзор.

Укрзализныця приостановила курсирование пригородных и региональных поездов в 4 областях, которые попали в "красную" зону из-за COVІD-19.

Делегаты 18-го очередного съезда судей 9 марта избрали в Высший совет правосудия троих судей из четырех по квоте съезда судей, Сергей Болотин, Виталий Салихов, и Валерий Суховий приняли присягу. Вскоре делегаты избрали четвертого члена ВСП - Инну Плахтий.

НАПК составило и направило в суд 14 админпротоколов на Львовского городского голову Андрея Садового.

Партия "Слуга народа" на съезде 13 марта планирует ввести новую организационную структуру политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.



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