Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 10 марта: реакция на стадион Шухевича, новый план урегулирования на Донбассе

Среда, 10 марта 2021, 20:22
Новости 10 марта: реакция на стадион Шухевича, новый план урегулирования на Донбассе

В МИД отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича, Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе, — актуальные новости 10 марта.

О реакции на стадион Шухевича в Тернополе

В МИД Украины отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича — там отмечают, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что посол Израиля в Украине, который возмутился присвоением имени Шухевича стадиону, стал заложником "советской историографии". Отменять свое решение местные власти не будут.

В то же время польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за предоставления стадиону имени главнокомандующего УПА.

О новом плане урегулирования на Донбассе

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках "нормандского формата" Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и сейчас ожидают реакции России.

О других важных новостях

У причала Одесского морского вокзала пришвартовались 4 корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО.

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны решили провести в четверг 11 марта в 15:00.

Нацкомиссия по тарифам НКРЕКП наложила на три компании ДТЭК Рината Ахметова максимальные возможные штрафы и передаст материалы проверок в СНБО, АМКУ, Минэнергетики и Госэнергонадзор.

Укрзализныця приостановила курсирование пригородных и региональных поездов в 4 областях, которые попали в "красную" зону из-за COVІD-19.

Делегаты 18-го очередного съезда судей 9 марта избрали в Высший совет правосудия троих судей из четырех по квоте съезда судей, Сергей Болотин, Виталий Салихов, и Валерий Суховий приняли присягу. Вскоре делегаты избрали четвертого члена ВСП - Инну Плахтий.

НАПК составило и направило в суд 14 админпротоколов на Львовского городского голову Андрея Садового.

Партия "Слуга народа" на съезде 13 марта планирует ввести новую организационную структуру политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: