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Новини 16 березня: свіжі політичні рейтинги, речник ТКГ у Facebook

Вівторок, 16 березня 2021, 20:15
Новини 16 березня: свіжі політичні рейтинги, речник ТКГ у Facebook

Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла, але й суперник не відстає, речник ТКГ на прохання писати українською послав на 3 букви — актуальні новини 16 березня.

Про рейтинги

Володимир Зеленський дещо піднявся у президентському рейтингу — якби вибори відбувалися найближчим часом, чинний президент отримав би 27%.

Водночас зросла підтримка і одного з його найближчих суперників — проголосувати за Порошенка планують 20% опитаних.

У другому турі виборів президента, якби обирали з 4 кандидатів, перемогу би здобув Зеленський.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу", політсила п'ятого президента Петра Порошенка і ОПЗЖ - "дихають в спину".

Про Арестовича

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й".

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Про інші важливі новини

У ніч з 15 на 16 березня у Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з’явились плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.

Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Депутати Львівської облради підтримали звернення до Кабміну та Міністерства молоді та спорту щодо присвоєння "Арені Львів" імені Степана Бандери.

Швеція, Словенія та Латвія приєднались до рішення інших членів Євросоюзу призупинити вакцинацію препаратом від AstraZeneca із запобіжною метою.

За добу 15 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 642 особам, госпіталізували 2 005 осіб, померли 264, одужали 6 202 особи.

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