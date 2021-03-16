Новини 16 березня: свіжі політичні рейтинги, речник ТКГ у Facebook

Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла, але й суперник не відстає, речник ТКГ на прохання писати українською послав на 3 букви — актуальні новини 16 березня.

Про рейтинги

Володимир Зеленський дещо піднявся у президентському рейтингу — якби вибори відбувалися найближчим часом, чинний президент отримав би 27%.

Водночас зросла підтримка і одного з його найближчих суперників — проголосувати за Порошенка планують 20% опитаних.

У другому турі виборів президента, якби обирали з 4 кандидатів, перемогу би здобув Зеленський.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу", політсила п'ятого президента Петра Порошенка і ОПЗЖ - "дихають в спину".

Про Арестовича

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й".

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