Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook

Вторник, 16 марта 2021, 20:15
Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла, но и соперник не отстает, представитель ТКГ на просьбу писать на украинском языке послал на 3 буквы — актуальные новости 16 марта.

О рейтингах

Владимир Зеленский немного поднялся в президентском рейтинге — если бы выборы проходили в ближайшее время, действующий президент получил бы 27%.

Вместе с тем выросла поддержка и одного из его ближайших соперников — проголосовать за Порошенко планируют 20% опрошенных.

Во втором туре выборов президента, если бы выбирали из 4 кандидатов, победу бы одержал Зеленский.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа", политсила пятого президента Петра Порошенко и ОПЗЖ — "дышат в спину".

Об Арестовиче

Советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать пост в соцсети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.

Кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий-Беленькая заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Депутаты Львовского облсовета поддержали обращение к Кабмину и Министерству молодежи и спорта о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.

Швеция, Словения и Латвия присоединились к решению других членов Евросоюза приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca с целью предосторожности.

За сутки 15 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 642 лицам, госпитализировали 2 005 человек, умерли 264, выздоровели 6 202 человека.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: