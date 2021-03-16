Новости 16 марта: свежие политические рейтинги, представитель ТКГ в Facebook

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла, но и соперник не отстает, представитель ТКГ на просьбу писать на украинском языке послал на 3 буквы — актуальные новости 16 марта.

О рейтингах

Владимир Зеленский немного поднялся в президентском рейтинге — если бы выборы проходили в ближайшее время, действующий президент получил бы 27%.

Вместе с тем выросла поддержка и одного из его ближайших соперников — проголосовать за Порошенко планируют 20% опрошенных.

Во втором туре выборов президента, если бы выбирали из 4 кандидатов, победу бы одержал Зеленский.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа", политсила пятого президента Петра Порошенко и ОПЗЖ — "дышат в спину".

Об Арестовиче

Советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать пост в соцсети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".

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