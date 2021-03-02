У ДБР пояснили, чому перестали викликати Порошенка на допити
В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що у Бюро немає підстав для закриття кримінальних проваджень, в яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко, в рамках розслідування низки справ виконуються міжнародно-правові доручення.
Джерело: Сухачов на засіданні комітету Ради, якого цитує "Інтерфакс-України"
Пряма мова Сухачова: "У слідстві ДБР перебуває низка кримінальних проваджень, в яких розглядають питання правопорушень, в яких брав участь Порошенко. Нині в цих кримінальних провадженнях виконуються міжнародні запити... Також тривають експертні дослідження".
Деталі: Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чому Порошенка не викликають на допити, в.о. директора ДБР сказав: "Порошенко допитаний за всіма кримінальними провадженнями. У нас немає наразі підстав його викликати і безпідставно ставити одні й ті самі запитання, тому ми очікуємо результатів міжнародних запитів".
Він також наголосив, що ДБР наразі не може закрити жодне з кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко.
Передісторія:
- На початку квітня минулого року вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Порошенко. У рамках проєкту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.
- Слідчі Державного бюро розслідувань звернулися за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження щодо Порошенка.