У ДБР пояснили, чому перестали викликати Порошенка на допити

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що у Бюро немає підстав для закриття кримінальних проваджень, в яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко, в рамках розслідування низки справ виконуються міжнародно-правові доручення.

Джерело: Сухачов на засіданні комітету Ради, якого цитує "Інтерфакс-України"

Пряма мова Сухачова: "У слідстві ДБР перебуває низка кримінальних проваджень, в яких розглядають питання правопорушень, в яких брав участь Порошенко. Нині в цих кримінальних провадженнях виконуються міжнародні запити... Також тривають експертні дослідження".

Деталі: Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чому Порошенка не викликають на допити, в.о. директора ДБР сказав: "Порошенко допитаний за всіма кримінальними провадженнями. У нас немає наразі підстав його викликати і безпідставно ставити одні й ті самі запитання, тому ми очікуємо результатів міжнародних запитів".

Він також наголосив, що ДБР наразі не може закрити жодне з кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко.

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