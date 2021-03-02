Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДБР пояснили, чому перестали викликати Порошенка на допити

Вівторок, 2 березня 2021, 17:04
У ДБР пояснили, чому перестали викликати Порошенка на допити

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що у Бюро немає підстав для закриття кримінальних проваджень, в яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко, в рамках розслідування низки справ виконуються міжнародно-правові доручення.

Джерело: Сухачов на засіданні комітету Ради, якого цитує "Інтерфакс-України"

Пряма мова Сухачова: "У слідстві ДБР перебуває низка кримінальних проваджень, в яких розглядають питання правопорушень, в яких брав участь Порошенко. Нині в цих кримінальних провадженнях виконуються міжнародні запити... Також тривають експертні дослідження".

Деталі: Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чому Порошенка не викликають на допити, в.о. директора ДБР сказав: "Порошенко допитаний за всіма кримінальними провадженнями. У нас немає наразі підстав його викликати і безпідставно ставити одні й ті самі запитання, тому ми очікуємо результатів міжнародних запитів".

Він також наголосив, що ДБР наразі не може закрити жодне з кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко.

Передісторія: 

  • На початку квітня минулого року вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Порошенко. У рамках проєкту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.
  • Слідчі Державного бюро розслідувань звернулися за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження щодо Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: