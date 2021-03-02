Аваков: Свідчення про замовників вбивства Шеремета викликають інтерес

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков називає цікавими для слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета свідчення колишнього білоруського спецпризначенця Ігоря Макара про можливих замовників і анонсує ще дві слідчих дії.

Джерело: Аваков в інтерв'ю Дмитру Гордону

Пряма мова: "Зовсім нещодавно ми побачили новий епізод, коли білоруський товариш розповів нам історію, показав нам матеріали про те, що за пару років до вбивства Шеремета це питання обговорювалося в Білорусі. Це питання замовників і "за що?" завжди в цій справі висіло.

Ми не повинні примірявся, чи лягає це в розслідування. Істина в цьому є чи ні? Ми весь час питаємо себе: а який мотив? Ми побачили один із мотивів: коли білоруські спецслужби вважали, що все ж таки він є незручною людиною.

Були проведені слідчі дії не так давно, після Нового року. Приїжджав сюди цей товариш, ми домовилися – він дав свідчення. Свідчення не позбавлені цікавого. Це що стосується другої частини провадження, щодо замовників.

Ще у нас там буде дві дуже цікавих слідчих дії, а потім генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію зробити публічною – і що з нею робити далі".

Деталі: Аваков також зазначив, що в частині "озвучених виконавців" справа Шеремета перебуває в суді – і суд присяжних повинен прийняти рішення. Андрія Антоненка суд присяжних вже кілька разів залишав під вартою, нагадав голова МВС.

Нагадаємо: Ігор Макар – колишній заступник командира бойової групи спецпідрозділу "Алмаз" МВС Білорусі, а нині представник громадянської ініціативи "Білоруський народний трибунал". В "Алмаз" він служив із 1998 по 2004 рікя. Пізніше виїхав до Європи і попросив політичного притулку.

У грудні 2020 року Ігор Макар передав українській поліції інформацію про можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета, а в січні 2021 року в ЗМІ потрапив аудіозапис від 11 квітня 2012 року, на якому нібито голова Комітету держбезпеки Білорусі Вадим Зайцев (2008-2012) під час інструктажу співробітників "Альфи" в Мінську ставить завдання підірвати Шеремета, який на той час жив і працював у Росії.

У середині січня Макар приїжджав із Вільнюса до Києва для слідчих дій і, за його словами, надав "достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають стосунок білоруські спецслужби".

Білоруський офіцер також стверджує, що ще в 2012 році, при Вікторі Януковичі, українським спецслужбам повідомили про підготовку вбивства Павла Шеремета.

У білоруському МЗС заявили, що Макар – шахрай, і в них є аудіозапис на доказ цього.

Передісторія:

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