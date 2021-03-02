Новини 2 березня: вакцинація Зеленського, інтерв’ю Медведчука та Авакова

Зеленський зробив щеплення від коронавірусу, Медведчук про санкції: Продукти та все інше купується за готівку, — актуальні новини 2 березня.

Про вакцинацію Зеленського

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). В Офісі президента уточнюють, що глава держави зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та захисниками.

Також щеплення проти коронавірусу індійською вакциною Covishield зробив головний санлікар Віктор Ляшко.

Про інтерв’ю Медведчука і Авакова

Депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук у своєму інтерв’ю заявив, що санкції не заважають йому користуватися його майном, а їжу він купує за готівку.

Окрім того, кум Путіна не збирається брати участь у виборах президента України і вважає, що цю посаду треба ліквідувати, однак припускає, що Петро Порошенко міг би повторно стати президентом, якби вибори пройшли в найближчий рік.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму інтерв’ю заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко не є ворогом України, щоб вводити проти нього санкції.

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