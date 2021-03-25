Столичному активісту оголосили підозру через заворушення під ОПУ

Київському активісту Роману Ратушному вручили підозру через участь в акції під Офісом президента, яка закінчилась вандалізмом.

Джерело: Ратушний у facebook

Пряма мова: "Я вважаю що замовником цієї підозри є заступник голови офісу президента Андрій Смирнов і це помста за мою діяльність щодо захисту Протасового яру від незаконної забудови Геннадія Корбана, інтереси якого Смирнов лобіює і після того як перестав бути його адвокатом".

Деталі: За словами активіста, підозру його оголосили на виході з одного з телеканалів. На цьому ж ефірі мав бути присутній і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, у якого напередодні Роман вимагав спростувати неправдиву інформацію на опублікованому відео щодо протестів на Банковій.

У коментарях до допису Ратушний додав статті, за якими його оголосили підозру. Зокрема, йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від трьох до семи років позбавлення волі.

Також активісту закидають умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. За це може загрожувати позбавлення волі від трьох до десяти років.

facebook Романа Ратушного

Довідка: Роман Ратушний - столичний активіст, засновник громадської організації "Захистимо Протасів Яр", створеної для боротьби із незаконним будівництвом, пов’язаним із Геннадієм Корбаном, членом політради партії "УКРОП".

Що передувало: Київський активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростувати та не поширювати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.

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