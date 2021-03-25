Столичном активисту объявили подозрение из-за беспорядков под ОПУ

Киевском активисту Роману Ратушному вручили подозрение из-за участия в акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.

Источник: Ратушный в facebook

Прямая речь: "Я считаю, что заказчиком этой подозрения является заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов и это месть за мою деятельность по защите Протасова яра от незаконной застройки Геннадия Корбана, интересы которого Смирнов лоббирует и после того как перестал быть его адвокатом".

Детали: По словам активиста, подозрение ему объявили на выходе из одного из телеканалов. На этом же эфире должен был присутствовать и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, у которого накануне Роман требовал опровергнуть неправдивую информацию на опубликованном видео о протестах на Банковой.

В комментариях к посту Ратушный добавил статьи, по которым ему объявили подозрение. В частности, речь идет о хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы.

Также активиста обвиняют умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. За это может грозить лишение свободы от трех до десяти лет.

facebook Романа Ратушного

Справка: Роман Ратушный - столичный активист, основатель общественной организации "Защитим Протасов Яр", созданной для борьбы с незаконным строительством, связанным с Геннадием Корбаном, членом политсовета партии "УКРОП".

Что предшествовало: Киевский активист, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный требует от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровергнуть и не распространять информацию о его участии в митинге под Офисом президента 20 марта.

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