Новини 5 березня: санкції США проти Коломойського, свіжі політичні рейтинги

США наклали санкції на Коломойського, Президентський рейтинг: Зеленський дещо відірвався від суперників, — актуальні новини 5 березня.

Про санкції США проти Коломойського

США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси.

Згодом Офіс президента України подякував міжнародним партнерам, зокрема США, за допомогу в боротьбі з олігархами.

Про свіжі політичні рейтинги

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували би 22,5% українців, відрив від його найближчих суперників дещо зріс порівняно з лютим.

До Верховної Ради зараз могли б пройти 7 партій, президентська партія "Слуга народу" утримує лідерство, падіння її рейтингу вповільнилося.

Окрім цього, 69% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

Про інші важливі новини

Україна планує затвердити ліберальну політику щодо подвійного громадянства, але з обмеженнями для високопосадовців.

Вакцина проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech, яку планують закупити для України, завершила третю фазу клінічних випробувань. Остаточна ефективність вакцини CoronaVac складає 83,5 %.

МОЗ дозволило вакцинувати проти COVID-19 публічних та відомих осіб поза чергою, щоб не пропадали невикористані дози, адже кожен флакон CoviShield/AstraZeneca містить 10 доз вакцини – і на їх використання є лише 6 годин.

Регіональна комісія з ТЕБ та НС вводить в окремих населених пунктах Закарпатської області додаткові обмеження у зв'язку із критичною ситуацією, яка склалася через поширення Covid-19.

Посли країн "Групи семи" закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про звільнення політв’язня Гліба Шаблія, якого в Росії називали "кримським диверсантом", а Кремль утримував у в’язниці 4 роки.

Міністерство оборони України має інформацію про те, що Росія нарощує бойовий потенціал угруповання військ на окупованих нею територіях та поблизу кордонів України.

15-річна жителька Кривого Рогу створила так звану "групу смерті" в Telegram, у якій вказувала учасникам завдавати собі шкоди.

Посол Росії у США Анатолій Антонов назвав неприйнятними претензії Сполучених штатів щодо прав людини в РФ і додав, що ні у кого немає права вчити росіян, як жити.