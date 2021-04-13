Новини 13 квітня: ліквідація ОАСК, ескалація на Сході

Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК, Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі — актуальні новини 13 квітня.

Про ОАСК

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Про ескалацію

Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков, коментуючи у вівторок направлення американських військових кораблів у Чорне море, заявив, що США краще "триматися подалі" від Криму "для їх же блага".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що США можуть розмістити ракетні системи Patriot в Україні через військову агресію Росії.

Зеленський заявив, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО, і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни.

Міноборони Росії повідомило, що 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа нібито для підготовки до параду Перемоги.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна сягнула піку третьої хвилі епідемії COVID-19, бо ситуація почала стабілізуватися — кількість госпіталізацій спадає.

Росія працює над дедоларизацією економіки і відмовою від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки Україна може вирішувати, приєднуватися їй до Альянсу чи ні, і тільки союзники вирішують, чи вона готова до цього.

З 15 квітня у "червоній" зоні епідемічної небезпеки буде знаходитись Полтавська область.

За добу 12 квітня в Україні зафіксували 11 680 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 334 особи, померли 457 хворих, одужали 14 019 осіб.