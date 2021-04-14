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Новини 14 квітня: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії 

Середа, 14 квітня 2021, 21:56
Новини 14 квітня: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії 

У Києві продовжили посилений карантин, Міністр оборони розповів європарламентарям про чотири можливі наміри РФ, — актуальні новини 14 квітня.

Про продовження карантину в Києві

У Києві на 2 тижні продовжили посилений карантинний режим.

До 30 квітня залишаться закритими всі школи і дитячі садочки; увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки за спеціальними перепустками.

Про можливі цілі російської армії 

Міністр оборони України Андрій Таран розповів європарламентарям про чотири можливі цілі Російської Федерації, що стоять за триваючим зосередженням сил біля українських кордонів та в окупованому Криму.

Водночас у Кремлі назвали безпідставною стурбованість міжнародної спільноти через концентрацію російських сил біля кордонів України та порадили США "спонукати українців відмовитися від провокацій".

Окрім того, секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Україна нібито може організувати провокацію, щоб почати військові дії проти Криму, і може готувати теракти в РФ та інших країнах.

Про інші важливі новини

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що українські спецслужби та військові у 2014 році могли звільнити Слов’янськ, Краматорськ та Луганськ на ранньому етапі Антитерористичної операції.  

Засідання Ради національної безпеки та оборони планують провести 15 квітня.

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ліквідувати скандальний Окружний адмінсуд Києва та утворити Київський міський окружний адміністративний суд.

В акваторію Чорного моря увійшли кораблі військово-морських сил Російської Федерації для артилерійської стрільби.

Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.

Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 20 квітня 2021 року терміном на 5 років.

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії 15 квітня прибудуть в Україну зі спільним візитом, щоб продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій РФ.

"Українська правда" у Threads

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