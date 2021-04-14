Новости 14 апреля: продление карантина в Киеве, возможные цели российской армии
В Киеве продлили усиленный карантин, Министр обороны рассказал европарламентариям о четырех возможных намерениях РФ, — актуальные новости 14 апреля.
О продлении карантина в Киеве
В Киеве на 2 недели продлили усиленный карантинный режим.
До 30 апреля останутся закрытыми все школы и детские сады; весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будут работать пока по специальным пропускам.
О возможных целях российской армии
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал европарламентариям о четырех возможных целях Российской Федерации, стоящих за продолжающимся сосредоточением сил у украинских границ и в оккупированном Крыму.
В то же время в Кремле назвали безосновательной обеспокоенность международного сообщества из-за концентрации российских сил у границ Украины и посоветовали США "побудить украинцев отказаться от провокаций".
Помимо этого, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина якобы может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, и может готовить теракты в РФ и других странах.
О других важных новостях
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