Новости 14 апреля: продление карантина в Киеве, возможные цели российской армии

В Киеве продлили усиленный карантин, Министр обороны рассказал европарламентариям о четырех возможных намерениях РФ, — актуальные новости 14 апреля.

О продлении карантина в Киеве

В Киеве на 2 недели продлили усиленный карантинный режим.

До 30 апреля останутся закрытыми все школы и детские сады; весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будут работать пока по специальным пропускам.

О возможных целях российской армии

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал европарламентариям о четырех возможных целях Российской Федерации, стоящих за продолжающимся сосредоточением сил у украинских границ и в оккупированном Крыму.

В то же время в Кремле назвали безосновательной обеспокоенность международного сообщества из-за концентрации российских сил у границ Украины и посоветовали США "побудить украинцев отказаться от провокаций".

Помимо этого, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина якобы может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, и может готовить теракты в РФ и других странах.

О других важных новостях

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что украинские спецслужбы и военные в 2014 году могли освободить Славянск, Краматорск и Луганск на раннем этапе Антитеррористической операции.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны планируют провести 15 апреля.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева и создать Киевский городской окружной административный суд.

В акваторию Черного моря вошли корабли военно-морских сил Российской Федерации для артиллерийской стрельбы.

Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в пределах открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии 15 апреля прибудут в Украину с совместным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ.