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Cуддя Вовк заявив, що ЄСПЛ узяв до розгляду його скаргу щодо НАБУ

Вівторок, 20 квітня 2021, 03:10

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду його скаргу щодо Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Вовк у Facebook

Дослівно Вовк: "Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду мою скаргу, подану в лютому цього року щодо порушень Конвенції, допущених діями одного де-юре - правоохоронного, а де-факто - правопорушуючого органу, та розпочав відповідну комунікацію".

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Передісторія: 

  • У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.
  • На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.
  • 3 лютого Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ примусово доставити до суду Вовка, однак його п’ять разів не змогли привести, оскільки не знайшли ні на роботі, ні вдома.
  • Вовк називає НАБУ "посіпаками", а рішення ВАКС, який постановив доставити Вовка – незаконним.

Теми: Павло Вовк НАБУ


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