Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу по НАБУ

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению его жалобу насчет Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Вовк в Facebook

Дословно Вовк: "Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - правонарушительного органа, и начал соответствующую коммуникацию".

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория: