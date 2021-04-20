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Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу по НАБУ

Вторник, 20 апреля 2021, 03:10
Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу по НАБУ

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению его жалобу насчет Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Вовк в Facebook

Дословно Вовк: "Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - правонарушительного органа, и начал соответствующую коммуникацию".

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Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.
  • 3 февраля Высший антикоррупционный суд разрешил НАБУ принудительно доставить в суд Вовка, однако его пять раз не смогли привести, поскольку не нашли ни на работе, ни дома.
  • Вовк называет НАБУ "пособниками", а решение ВАКС, который постановил доставить Вовка - незаконным.

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Темы: Павел Вовк НАБУ
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