Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу по НАБУ

Вторник, 20 апреля 2021, 03:10

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению его жалобу насчет Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Вовк в Facebook

Дословно Вовк: "Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - правонарушительного органа, и начал соответствующую коммуникацию".

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.
  • 3 февраля Высший антикоррупционный суд разрешил НАБУ принудительно доставить в суд Вовка, однако его пять раз не смогли привести, поскольку не нашли ни на работе, ни дома.
  • Вовк называет НАБУ "пособниками", а решение ВАКС, который постановил доставить Вовка - незаконным.

Темы: Павел Вовк НАБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу

Следующую встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе

Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе

ВидеоБез масок, с конспирацией и салютом: "Схемы" о вечеринке нардепа Тищенко

В Минздраве рассказали, когда ожидать очередную вспышку COVID

Степанов заявил, что ужесточать всеукраинский локдаун на праздники не будут

Все новости...
Павел Вовк
Ликвидация ОАСК: суд обиделся и похвастался "успехами"
У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК
Зеленский просит Раду ликвидировать ОАСК: Достаточно сейфов с миллионами наличных
Последние новости
03:10
Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу по НАБУ
02:22
В Черкассах в школьном тире девятиклассника ранили в голову — он в тяжелом состоянии
01:40
Госдеп США включит 80% стран в список мест, куда не стоит путешествовать
00:43
ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию американца Лэнга, воевавшего на Донбассе
23:51
Повторно заболеть COVID можно через полтора месяца – ЦОС
23:15
Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу
22:27
Следующую встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе
22:04
Новости экономики: новый-старый глава Госудитслужбы, Марченко vs Саакашвили, транш МВФ
21:59
Подгруппа ТКГ по безопасности соберется во вторник на экстренное заседание – Арестович
21:37
Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе
Все новости...