Ліквідація ОАСК: судді скаржаться до ПАРЄ 

Судді Окружного адміністративного суду Києва звернулись до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи через законопроєкт президента Володимира Зеленського про ліквідацію суду.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "У листі судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначений Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя. Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі".

Деталі: Судді вважають, що Зеленський подав законопроєкт про їх розгін при відсутності визначених законодавством підстав. На їх думку, ініціатива президента направлена лише на звільнення суддів та працівників адмінсуду, оскільки не передбачається процедура переведення їх до новоствореного органу. У зверненні до ПАРЄ в ОАСК вказують, що президент не може звільняти суддів у такий спосіб та не має можливості звинувачувати їх у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання відносно суддів та працівників ОАСК.

Основне зауваження суддів ОАСК до процедури їх ліквідації – відсутність висновку Вищої ради правосуддя. Водночас, у президента повідомляли, що перед поданням законопроєкту до Верховної Ради провели відповідно консультації із ВРП.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені. Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.

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