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Ликвидация ОАСК: судьи жалуются в ПАСЕ

Среда, 21 апреля 2021, 19:05
Ликвидация ОАСК: судьи жалуются в ПАСЕ
ФОТО RADIOSVOBODA.ORG

Судьи Окружного административного суда Киева обратились к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы из-за законопроекта президента Владимира Зеленского о ликвидации суда.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "В письме судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и предусматривает необходимым условием инициативы по ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве".

Детали: Судьи считают, что Зеленский подал законопроект об их разгоне при отсутствии определенных законодательством оснований. По их мнению, инициатива президента направлена ​​только на увольнение судей и работников админсуда, поскольку не предусматривается процедура перевода их в новый орган. В обращении к ПАСЕ в ОАСК указывают, что президент не может увольнять судей таким образом и не имеет возможности обвинять их в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК.

Основное замечание судей ОАСК к процедуре их ликвидации – отсутствие заключения Высшего совета правосудия. В то же время, у президента сообщали, что перед подачей законопроекта в Верховную Раду провели соответственно консультации с ВРУ.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены. Вместо ОАСК предлагается создать Киевский городской окружной административный суд.

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • В 2021 году Окружной административный суд Киева успел отменить постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания" и вернуть столичному проспекту имени Степана Бандеры старое название "Московский".
  • В октябре 2020 года украинцы призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева, чей глава Павел Вовк уклоняется от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.  

Украинская правда

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Темы: ОАСК
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