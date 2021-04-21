Ликвидация ОАСК: судьи жалуются в ПАСЕ

Судьи Окружного административного суда Киева обратились к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы из-за законопроекта президента Владимира Зеленского о ликвидации суда.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "В письме судьи обратили внимание на то, что порядок ликвидации судебных учреждений определен Конституцией Украины и Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и предусматривает необходимым условием инициативы по ликвидации суда наличие заключения Высшего совета правосудия. Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве".

Детали: Судьи считают, что Зеленский подал законопроект об их разгоне при отсутствии определенных законодательством оснований. По их мнению, инициатива президента направлена ​​только на увольнение судей и работников админсуда, поскольку не предусматривается процедура перевода их в новый орган. В обращении к ПАСЕ в ОАСК указывают, что президент не может увольнять судей таким образом и не имеет возможности обвинять их в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК.

Основное замечание судей ОАСК к процедуре их ликвидации – отсутствие заключения Высшего совета правосудия. В то же время, у президента сообщали, что перед подачей законопроекта в Верховную Раду провели соответственно консультации с ВРУ.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены. Вместо ОАСК предлагается создать Киевский городской окружной административный суд.

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