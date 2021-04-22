Бойовики викотили "Гради" за лінії відведення 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за допомогою безпілотника 12 реактивних систем залпового вогню "Град" поза лініями відведення на непідконтрольній владі України території Донбасу.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 21 квітня

Дослівно: "Місія зафіксувала розміщені з порушенням ліній відведення 1 зенітний ракетний комплекс в житловому кварталі в підконтрольному урядові районі Донецької області, а також 12 реактивних систем залпового вогню: 6 (одну на буксирі перевозила вантажівка) поблизу н. п. Каютине (непідконтрольний урядові, 47 км на північний схід від Донецька) та 6 біля н. п. Чорнухине (непідконтрольний урядові, 64 км на південний захід від Луганська)".

Деталі: За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння спостерігачі бачили 1 зенітний ракетний комплекс на території об’єкту в підконтрольному урядові районі Донецької області.

У непідконтрольному урядові районі Донецької області СММ зафіксувала 42 танки на полігоні.

Днем раніше патруль СММ ОБСЄ зафіксував на окупованій території Луганщини 22 реактивні системи залпового вогню та 18 гаубиць.

Чому це важливо: На сході України, поблизу лінії розмежування, в останній місяць відбувається загострення, знову гинуть українські бійці. Водночас Росія стягнула до кордонів України ще більше військових службовців і техніки, прикриваючись навчаннями, Володимир Путін попри заклики до деескалації заявив Заходу про "червоні лінії".

При цьому окупанти ОРДЛО поширюють фейки про наміри ЗСУ спровокувати ескалацію конфлікту на сході.

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