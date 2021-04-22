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Бойовики викотили "Гради" за лінії відведення 

Четвер, 22 квітня 2021, 09:39

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню "Град" поза лініями відведення на непідконтрольній владі України території Донбасу.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 20 квітня

Деталі: Безпілотник місії 19 квітня зафіксував 6 РСЗО поблизу Каютине (47 км від Донецька) і ще 6 – поблизу Чорнухине (64 км від Луганська).

 

Також місія зафіксувала розміщений у порушення ліній відведення 1 ЗРК у житловому кварталі в підконтрольному урядові Тарамчуку Донецької області.

Теми: ДонбасокупаціязброяМінські угодиОБСЄ


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