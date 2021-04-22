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Бойовики викотили "Гради" за лінії відведення 

Четвер, 22 квітня 2021, 09:39
Бойовики викотили Гради за лінії відведення 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за допомогою безпілотника 12 реактивних систем залпового вогню "Град" поза лініями відведення на непідконтрольній владі України території Донбасу.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 21 квітня

Дослівно: "Місія зафіксувала розміщені з порушенням ліній відведення 1 зенітний ракетний комплекс в житловому кварталі в підконтрольному урядові районі Донецької області, а також 12 реактивних систем залпового вогню: 6 (одну на буксирі перевозила вантажівка) поблизу н. п. Каютине (непідконтрольний урядові, 47 км на північний схід від Донецька) та 6 біля н. п. Чорнухине (непідконтрольний урядові, 64 км на південний захід від Луганська)". 

 

Деталі: За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння спостерігачі бачили 1 зенітний ракетний комплекс на території об’єкту в підконтрольному урядові районі Донецької області. 

У непідконтрольному урядові районі Донецької області СММ зафіксувала 42 танки на полігоні.

Днем раніше патруль СММ ОБСЄ зафіксував на окупованій території Луганщини 22 реактивні системи залпового вогню та 18 гаубиць.

Чому це важливо: На сході України, поблизу лінії розмежування, в останній місяць відбувається загострення, знову гинуть українські бійці. Водночас Росія стягнула до кордонів України ще більше військових службовців і техніки, прикриваючись навчаннями, Володимир Путін попри заклики до деескалації заявив Заходу про "червоні лінії". 

При цьому окупанти ОРДЛО поширюють фейки про наміри ЗСУ спровокувати ескалацію конфлікту на сході. 

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  •  Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
  • Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
  • 20 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу", і запевнив, що Україна не боїться Росії. Путін поки не відповів, хоча йому доповіли про пропозицію Зеленського.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасокупаціязброяМінські угодиОБСЄ
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