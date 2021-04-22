Боевики выкатили "Грады" за линии отвода
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с помощью беспилотника 12 реактивных систем залпового огня "Град" вне линий отвода на неподконтрольной властям Украины территории Донбасса.
Источник: отчет СММ ОБСЕ от 21 апреля
Дословно: "Миссия зафиксировала размещенные с нарушением линий отвода 1 зенитный ракетный комплекс в жилом квартале в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 12 реактивных систем залпового огня: 6 (одну на буксире перевозил грузовик) вблизи н. п. Каютино (неподконтрольно правительству, 47 км к северо-востоку от Донецка) и 6 у н. п. Чернухино (неподконтрольно правительству, 64 км к юго-западу от Луганска)".
Детали: За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения наблюдатели видели 1 зенитный ракетный комплекс на территории объекта в подконтрольном правительству районе Донецкой области.
В неподконтрольном правительству районе Донецкой области СММ зафиксировала 42 танка на полигоне.
Днем ранее патруль СММ ОБСЕ зафиксировал на оккупированной территории Луганщины 22 реактивных системы залпового огня и 18 гаубиц.
Почему это важно: На востоке Украины, вблизи линии разграничения, в последний месяц происходит обострение, снова гибнут украинские бойцы. В то же время Россия стянула к границам Украины еще больше военных служащих и техники, прикрываясь учениями, Владимир Путин, несмотря на призывы к деэскалации, заявил Западу о "красных линиях".
При этом оккупанты ОРДЛО распространяют фейки о намерениях ВСУ спровоцировать эскалацию конфликта на востоке.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", и заверил, что Украина не боится России.. Путин пока не ответил, хотя ему доложили о предложении Зеленского.