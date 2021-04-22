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Боевики выкатили "Грады" за линии отвода

Четверг, 22 апреля 2021, 09:39
Боевики выкатили Грады за линии отвода

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с помощью беспилотника 12 реактивных систем залпового огня "Град" вне линий отвода на неподконтрольной властям Украины территории Донбасса. 

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 21 апреля

Дословно: "Миссия зафиксировала размещенные с нарушением линий отвода 1 зенитный ракетный комплекс в жилом квартале в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 12 реактивных систем залпового огня: 6 (одну на буксире перевозил грузовик) вблизи н. п. Каютино (неподконтрольно правительству, 47 км к северо-востоку от Донецка) и 6 у н. п. Чернухино (неподконтрольно правительству, 64 км к юго-западу от Луганска)".

 

Детали: За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения наблюдатели видели 1 зенитный ракетный комплекс на территории объекта в подконтрольном правительству районе Донецкой области.

В неподконтрольном правительству районе Донецкой области СММ зафиксировала 42 танка на полигоне.

Днем ранее патруль СММ ОБСЕ зафиксировал на оккупированной территории Луганщины 22 реактивных системы залпового огня и 18 гаубиц.

Почему это важно: На востоке Украины, вблизи линии разграничения, в последний месяц происходит обострение, снова гибнут украинские бойцы. В то же время Россия стянула к границам Украины еще больше военных служащих и техники, прикрываясь учениями, Владимир Путин, несмотря на призывы к деэскалации, заявил Западу о "красных линиях".

При этом оккупанты ОРДЛО распространяют фейки о намерениях ВСУ спровоцировать эскалацию конфликта на востоке.

Предыстория:

УП, дополнено

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Темы: ДонбассоккупацияоружиеМинские соглашенияОБСЕ
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