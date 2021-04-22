Боевики выкатили "Грады" за линии отвода

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня "Град" вне линий отвода на неподконтрольной властям Украины территории Донбасса.

Источник: отчет СММ ОБСЕ за 20 апреля

Детали: Беспилотник миссии 19 апреля зафиксировал 6 РСЗО вблизи Каютино (47 км от Донецка) и еще 6 – вблизи Чернухино (64 км от Луганска).

Также миссия зафиксировала размещенный в нарушение линий отвода 1 ЗРК в жилом квартале в подконтрольном правительству Тарамчуке Донецкой области.