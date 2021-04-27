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Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін

Вівторок, 27 квітня 2021, 21:07
Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін

Кива додав до дисертації підроблені довідки і збрехав про конференції, Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас – актуальні новини 27 квітня.

Про Киву

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Про Зеленського та Путіна

У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".

Петро Порошенко дав поради та нагадав "червоні лінії" Зеленському перед ймовірною зустріччю з Путіним.

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