Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін
Кива додав до дисертації підроблені довідки і збрехав про конференції, Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас – актуальні новини 27 квітня.
Про Киву
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
Про Зеленського та Путіна
У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".
Петро Порошенко дав поради та нагадав "червоні лінії" Зеленському перед ймовірною зустріччю з Путіним.
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