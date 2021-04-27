Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 27 апреля: диссертация Кивы, Зеленский и Путин

Вторник, 27 апреля 2021, 21:07
Новости 27 апреля: диссертация Кивы, Зеленский и Путин

Кива приложил к диссертации поддельные справки и солгал о конференциях, Кремль настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе — актуальные новости 27 апреля.

О Киве

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

О Зеленском и Путине

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".

Петр Порошенко дал советы и напомнил "красные линии" Зеленскому перед вероятной встречей с Путиным.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Киев вскоре выйдет из красного уровня эпидемической опасности, так что в столице смогут ослабить карантин и открыть транспорт для всех желающих — Степанов.

Украинского депутата Алексея Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца по жалобе главы российской делегации в Ассамблее.

Столичные правоохранители задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства — родителей и брата. Подросток признался в содеянном и объяснил свой поступок "неприязненными отношениями".

МИД объявило российского консула в Одессе нежелательным для пребывания на украинской территории лицом, он должен выехать из Украины до 30 апреля.

За сутки 26 апреля в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев COVID-19, госпитализировали 1 650 человек, умерли 432 больных, выздоровела 17 391 человек.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: