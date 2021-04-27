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Новости 27 апреля: диссертация Кивы, Зеленский и Путин

Вторник, 27 апреля 2021, 21:07

Кива приложил к диссертации поддельные справки и солгал о конференциях, Кремль настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе — актуальные новости 27 апреля.

О Киве

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива приложил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

О Зеленском и Путине

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".

Петр Порошенко дал советы и напомнил "красные линии" Зеленскому перед вероятной встречей с Путиным.

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