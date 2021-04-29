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Новини 29 квітня: реакція на марш на честь СС "Галичина", відсторонення керівника НААН

Четвер, 29 квітня 2021, 21:28
Новини 29 квітня: реакція на марш на честь СС Галичина, відсторонення керівника НААН
фото: Ельдар Сарахман, УП

Голова Інституту нацпам'яті про марш на честь СС "Галичина": Неприпустимо, Керівника НААН відсторонили від посади, — актуальні новини 29 квітня.

Про реакцію на марш на честь СС "Галичина"

Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен також дала несхвальну оцінку маршу до дня створення дивізії СС "Галичина", який пройшов напередодні у Києві.

Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина", який відбувся у Києві 28 квітня, та обурилися, чому влада міста не заборонила його.

Про відсторонення керівника НААН

Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.

Про інші важливі новини

У США з огляду на зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України" заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорості й доброчесності призначень в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Європейський парламент ухвалив жорстку антиросійську резолюцію, у якій закликав у разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російських нафти і газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів.

Андрій Коболєв, якого 28 квітня уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу", має намір оскаржувати спосіб свого звільнення.

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що постанову про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова можуть винести в сесійний зал не раніше 15 травня, а на його місце розглядають кілька кандидатур, зокрема і державного санлікаря Віктора Ляшко. 

За поданням СБУ міністерство культури включило реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера із превдонімом Моргенштерн до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Мустафу Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами Укроборонпрому.

За добу 28 квітня в України зробили рекордні 70 469 щеплень проти COVID-19, одна людина отримала другу дозу вакцини. 

Починаючи з 17 травня 2021 року українці зможуть змінювати реєстрацію місця проживання онлайн, через портал "Дія".

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