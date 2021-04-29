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Новости 29 апреля: реакция на марш на честь СС "Галичина", отстранение главы НААН

Четверг, 29 апреля 2021, 21:28
Новости 29 апреля: реакция на марш на честь СС Галичина, отстранение главы НААН
фото: Эльдар Сарахман, УП

Глава Института нацпамяти о марше в честь СС "Галичина": Недопустимо, Руководителя НААН отстранили от должности, — актуальные новости 29 апреля.

О реакции на марш в честь СС "Галичина"

Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии СС "Галичина", который прошел накануне в Киеве.

Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его.

Об отстранении главы НААН

Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

О других важных новостях

В США в связи с изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности назначений в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Андрей Коболев, которого 28 апреля правительство уволило с должности правления "Нафтогаза", намерен обжаловать способ свого увольнения.

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Турция отменит требование ПЦР-тестов для авиапассажиров из Украины с 15 мая.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова могут вынести в сессионный зал не раньше 15 мая, а на его место рассматривают несколько кандидатур, в частности государственного санврача Виктора Ляшко.

По представлению СБУ министерство культуры включило рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера с превдонимом Моргенштерн в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

За сутки 28 апреля в Украине сделали рекордные 70 469 прививок против COVID-19, один человек получил вторую дозу вакцины.

Начиная с 17 мая 2021 года украинцы смогут менять регистрацию места проживания онлайн, через портал "Дія".

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