Новости 29 апреля: реакция на марш на честь СС "Галичина", отстранение главы НААН

Глава Института нацпамяти о марше в честь СС "Галичина": Недопустимо, Руководителя НААН отстранили от должности, — актуальные новости 29 апреля.

О реакции на марш в честь СС "Галичина"

Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии СС "Галичина", который прошел накануне в Киеве.

Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его.

Об отстранении главы НААН

Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

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