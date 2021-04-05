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Коронавірус: Степанов прогнозує до 25 тисяч хворих на добу

Понеділок, 5 квітня 2021, 21:39
Коронавірус: Степанов прогнозує до 25 тисяч хворих на добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припускає, що Україна невдовзі може увійти у третю хвилю коронавірусу та мати по 25 тисяч підтверджених випадків захворювання на добу.

Джерело: Степанов в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "За нашими прогнозами, ще близько 2 тижнів ми можемо рости:і за кількістю хворих, і за кількістю госпіталізованих. Це відбувається за рахунок певних областей, регіонів. Колись у лідерах у нас були Івано-Франківська область, Чернівецька, зараз це все переміщується ближче до центру, на схід. На нас ще чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19".

Деталі: За словами міністра, на кількість нових інфікувань впливає недотримання карантинних обмежень. Так, він не виключає, що кількість нових випадків може сягнути 25 тисяч на добу. 

Степанов підкреслив, що на урядовій нараді порушував питання контролю за дотриманням обмежень. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Нагадаємо:

  • У неділю 4 квітня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 179 особам, померли 254 хворих, одужали 4 946 осіб.
  • За минулу добу госпіталізували 3 275 осіб, а виписали з лікарень 1 752 особи.
  • Зараз коронавірус мають, за офіційними даними, 369 162 жителі України.

Українська правда

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Теми: коронавірусСтепанов
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