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На Закарпатті відновлюють пасажирські перевезення

Вівторок, 6 квітня 2021, 00:29
На Закарпатті відновлюють пасажирські перевезення

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області дозволила із 6 квітня відновити роботу громадського транспорту з дотриманням карантинних обмежень.

Джерело: Закарпатська облдерадміністрація

Деталі: Комісія вирішила з 00:00 годин 6 квітня дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Зокрема, це стосується перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні.

Щодо кількості пасажирів, вона не повинна перевищувати кількості місць для сидіння.

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков доручив місцевій поліції посилено контролювати дотримання встановлених протиепідемічних обмежень під час пасажирських перевезень громадським транспортом.

Пряма мова Полоскова: "Ми маємо втримати та покращити результати, яких досягли за період перебування регіону у "червоній" зоні.

Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей.

А дисципліна не буває без контролю, тому потрібно докласти максимум зусиль, аби розірвати ланцюг зараження COVID-19 та знизити навантаження на медичну систему".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Закарпаттякарантинтранспорт
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