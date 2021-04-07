ДУС назвало нову вартість ремонту Офісу президента після акції
Державне управління справами оцінило роботи із ремонту та відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка у 1 571 610 гривень.
Джерело: відповідь ДУС на запит "Радіо Свобода"
Дослівно: "За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень".
Деталі: У відповіді йдеться, що до цієї суми входять:
- очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 тисяч гривень;
- ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;
- ремонт вікон – 85 тисяч гривень;
- непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.
Що передувало: 21 березня "Українській правді" повідомили в ОП, що за попередніми оцінками, пошкодження будівлі на Банковій оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.
Передісторія:
- Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку засудженого Сергія Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері й табличку.
- У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій, а потім оприлюднили імена підозрюваних. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї", а потім і за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
- Підозри оголосили: лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд, голові громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роману Ратушному, а також Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Артему Лісовцю. Адмінпротоколи виписали Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Ігорю Поташенкову.
- Суд уже відправив під цілодобовий домашній арешт Владислава Гранецького-Стафійчука (Сорда), Євгена Строканя, Романа Ратушного, Сергія Філімонова та Олексія Білковського.