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ДУС назвало нову вартість ремонту Офісу президента після акції

Середа, 7 квітня 2021, 22:32
Фото: Ельдар Сарахман

Державне управління справами оцінило роботи із ремонту та відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка у 1 571 610 гривень.

Джерело: відповідь ДУС на запит "Радіо Свобода

Дослівно: "За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень".

Деталі: У відповіді йдеться, що до цієї суми входять:

  • очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 тисяч гривень;
  • ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;
  • ремонт вікон – 85 тисяч гривень;
  • непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Що передувало: 21 березня "Українській правді" повідомили в ОП, що за попередніми оцінками, пошкодження будівлі на Банковій оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.

Передісторія:

Теми: Офіс президентамітингиСтерненко


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