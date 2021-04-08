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У РФ просять Словаччину повернути партію "Спутник V" через "порушення контракту"

Четвер, 8 квітня 2021, 18:53

Російський фонд прямих інвестицій попросив Словаччину повернути передану їй партію вакцини "Спутник V" через "порушення контракту".

Таку заяву опублікували в Twitter офіційного сайту вакцини "Спутник", пише "Європейська правда".

Водночас, цього повідомлення наразі не оприлюднено ані на самому сайті "Спутника", ані сайті РФПІ.

"РФПІ попросив уряд Словаччини відправити вакцину у сертифіковану лабораторію ЄС для тестування (частину мережі лабораторій OMCL) та 6 квітня направив листа з проханням повернути вакцину через численні порушення контракту, щоб її можливо було використовувати в інших країнах", - йдеться у повідомленні.

Порушенням контракту називають те, що Державний інститут контролю лікарських засобів (ŠÚKL/SIDC) почав тестувати вакцину в лабораторії, яка не входить до цієї мережі.

Інститут звинувачують у тому, що він почав дезінформаційну кампанію проти вакцини і нібито планує нові провокації.

"Заяви інституту про те, що партія Sputnik V, поставлена у Словаччину, має не такі ж характеристики, як вакцина, описана у журналі The Lancet – це фейк", - заявляють у повідомленні.

При цьому, схоже, прохання "повернути вакцину" не означає відмову продавати її Словаччині.

У твіті за підсумками зустрічі у Москві експрем’єра Словаччини Ігоря Матовича з директором РФПІ Кирилом Дмитрієвим, якому безпосередньо підпорядковується виробник вакцини "Спутник V" і з яким було погоджено контракт на 2 млн вакцин, зазначається, що "залишається відданим ідеї допомогти народу Словаччини з вакцинацією Sputnik V".

А серія твітів про прохання повернути вакцину завершується наступним: "Ми сподіваємося, що Словаччина вирішить внутрішні суперечності та віддані ідеї спільної боротьби з коронавірусом. Вакцини мають рятувати життя, а не використовуватися у геополітичній та внутрішньополітичній боротьбі".

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

Напередодні словацька газета Denník N повідомила, що Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував партію "Спутника V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала позитивний відгук в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Читайте також - Кінець дії "Спутника": як Словаччина вийшла з політичної кризи.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСловаччинавакцинація
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