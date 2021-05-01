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Ле Пен вважає, що ЄС сам винний у тому, що РФ запровадила проти нього санкції

Субота, 1 травня 2021, 16:47
Ле Пен вважає, що ЄС сам винний у тому, що РФ запровадила проти нього санкції

Французька популістка Марін Ле Пен, лідерка правої партії "Національне об’єднання" заявила, що санкції Росії проти європейських чиновників є лише "формою взаємності" у відповідь на санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ouest France.

"З того моменту, коли Європейський союз багато років тому запровадив заходи санкцій проти російських депутатів, в тому числі проти спікера Держдуми, не дивно, що Росія у формі взаємності вважає, що лідери ЄС також не мають права приїжджати на їх територію" - сказала Ле Пен.

За її словами, Росія не є джерелом персональних санкцій, які були прийняті напередодні.

"Саме Європейський союз є джерелом, і ці санкції ЄС у березні є помилкою", - заявила Марін Ле Пен, яка збирається балотуватися у президенти 2022 року і яка отримала російський кредит у 2014 році та була прийнята президентом Росії Владіміром Путіним під час президентської кампанії 2017 року.

ЄС запровадив декілька раундів індивідуальних санкцій проти російських чиновників, які беруть участь у процесі проти російського опозиціонера Алексєя Навального, або осіб, відповідальних за порушення прав людини під час протестів.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяФранція
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