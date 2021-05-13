Семенченко пов'язує справу проти себе із Путіним і Лукашенком

Екскомандир добровольчого батальйону "Донбас" і екснардеп Семен Семенченко пов’язує розслідування проти себе з президентом Росії Володимиром Путіним і з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: Семенченко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Розслідування проти мене я пов’язую з бажанням Путіна та Лукашенка знищити новий інструмент боротьби з російською агресію, який ми дали Україні. Нейтралізувати мотивованих добровольців".

Деталі: Семенченко додав, що він особисто і його ветеранська організація "вже декілька років виконує завдання в інтересах національної безпеки".

Водночас він вирішив не називати "прізвища, дати, посади, конкретні обставини та конкретні операції", бо не хоче "дипломатичних конфузів та скандалів, зовнішніх політичних ризиків для моєї країни", не хоче "зриву тих операцій, які СБУ ще не встигло зірвати" і "ризикувати людьми, які в них задіяні".

За словами Семенченка, справу проти нього відкрили наступного дня після початку "білоруського Вагнергейта", тому їм "і причепили Шевченка, який активно звинувачує ОП в цьому скандалі".

Він додав, що справа почалась одразу після того, як в минулому році Лукашенко став виступати зі звинуваченнями, що начебто білоруська опозиція "возить з України зброю тоннами".

Семенченко також нагадав, що 21 квітня Путін під час послання федеральним зборам заявив про начебто розкритий замах на вбивство Лукашенка та спробу "державного перевороту" в Білорусі. А ФСБ синхронно заявила, що цей переворот планували здійснити "за підтримки українських націоналістів". Після цього, за його словами, у його справі створили підсилену групу слідчих, яка почала "форсувати" справу.

Семенченко додав, що один з таких "моментів" був коли колишній АТОвець Вадим Боровик прийшов начебто з повинною та повідомив СБУ про існування "ПВК Семенченка". За його словами, це відбулося одразу після виходу сюжету на державному білоруському телеканалі ОНТ, в якому його, ексбійця батальйону "Донбас" Д.Палойка, а також низку інших людей звинуватили в допомозі "повстанцям проти карателів режиму Лукашенка".

Семенченко зазначив, що українські правоохоронці "беруть участь в білоруській провокації" бо "є команда зверху".

Семенченко додав, що "трошки почекає", а потім, якщо виявиться, що він помилився, і їх "просто злили", то він розповість "усю правду, що насправді вони робили для України всі ці роки".

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