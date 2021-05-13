Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Семенченко пов'язує справу проти себе із Путіним і Лукашенком

Четвер, 13 травня 2021, 16:46
Семенченко пов'язує справу проти себе із Путіним і Лукашенком
Фото m.ednist.info

Екскомандир добровольчого батальйону "Донбас" і екснардеп Семен Семенченко пов’язує розслідування проти себе з президентом Росії Володимиром Путіним і з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: Семенченко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Розслідування проти мене я пов’язую з бажанням Путіна та Лукашенка знищити новий інструмент боротьби з російською агресію, який ми дали Україні. Нейтралізувати мотивованих добровольців".

Деталі: Семенченко додав, що він особисто і його ветеранська організація "вже декілька років виконує завдання в інтересах національної безпеки".

Водночас він вирішив не називати "прізвища, дати, посади, конкретні обставини та конкретні операції", бо не хоче "дипломатичних конфузів та скандалів, зовнішніх політичних ризиків для моєї країни", не хоче "зриву тих операцій, які СБУ ще не встигло зірвати" і "ризикувати людьми, які в них задіяні".  

За словами Семенченка, справу проти нього відкрили наступного дня після початку "білоруського Вагнергейта", тому їм "і причепили Шевченка, який активно звинувачує ОП в цьому скандалі".

Він додав, що справа почалась одразу після того, як в минулому році Лукашенко став виступати зі звинуваченнями, що начебто білоруська опозиція "возить з України зброю тоннами".

Семенченко також нагадав, що 21 квітня Путін під час послання федеральним зборам заявив про начебто розкритий замах на вбивство Лукашенка та спробу "державного перевороту" в Білорусі. А ФСБ синхронно заявила, що цей переворот планували здійснити "за підтримки українських націоналістів". Після цього, за його словами, у його справі створили підсилену групу слідчих, яка почала "форсувати" справу.

Семенченко додав, що один з таких "моментів" був коли колишній АТОвець Вадим Боровик прийшов начебто з повинною та повідомив СБУ про існування "ПВК Семенченка". За його словами, це  відбулося одразу після виходу сюжету на державному білоруському телеканалі ОНТ, в якому його, ексбійця батальйону "Донбас" Д.Палойка, а також низку інших людей звинуватили в допомозі "повстанцям проти карателів режиму Лукашенка".

Семенченко зазначив, що українські правоохоронці "беруть участь в білоруській провокації" бо "є команда зверху".

Семенченко додав, що "трошки почекає", а потім, якщо виявиться, що він помилився, і їх "просто злили", то він розповість "усю правду, що насправді вони робили для України всі ці роки".

Передісторія:

  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила воєнізоване збройне формування, т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ" і фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом"). За даними СБУ, 15 українців керували компанією з понад 150 осіб, які укладали контракти з організаціями країн Близького Сходу і пропонували їм зброю.
  • 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер") відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі. 
  • Шевченко заперечує свою причетність до справи.
  • СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.
  • Журналісти "Слідство.Інфо" стверджують, що ПВК Семенченка в останні роки працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
  • 26 березня суд арештував Семенченка без права застави.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СеменченкоПутінЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Семенченко
Семенченка випустили під домашній арешт, ГУР просило відпустити його на війну
Про що Фузайлов, Тимошенко, Аваков і Семенченко розповідали "Українській правді" 2021 року
СБУ направила обвинувальний акт щодо Семенченка в суд
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоВ Україні літає кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: