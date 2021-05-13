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Семенченко связывает дело против себя с Путиным и Лукашенко

Четверг, 13 мая 2021, 16:46

Экс-командир добровольческого батальона "Донбасс" и экс-нардеп Семен Семенченко связывает расследование против себя с президентом России Владимиром Путиным и с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: Семенченко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Расследование против меня я связываю с желанием Путина и Лукашенко уничтожить новый инструмент борьбы с российской агрессии, который мы дали Украине. Нейтрализовать мотивированных добровольцев".

Детали: Семенченко добавил, что он лично и его ветеранская организация "уже несколько лет выполняет задачи в интересах национальной безопасности".

В то же время он решил не называть "фамилии, даты, должности, конкретные обстоятельства и конкретные операции", потому что не хочет "дипломатических конфузов и скандалов, внешних политических рисков для моей страны", не хочет "срыва тех операций, которые СБУ еще не успело сорвать" и "рисковать людьми, которые в них задействованы".

По словам Семенченко, дело против него открыли на следующий день после начала "белорусского Вагнергейта", поэтому им "и прицепили Шевченко, который активно обвиняет ОП в этом скандале".

Он добавил, что дело началось сразу после того, как в прошлом году Лукашенко стал выступать с обвинениями, что якобы белорусская оппозиция "возит из Украины оружие тоннами".

Семенченко также напомнил, что 21 апреля Путин во время послания федеральному собранию заявил о якобы раскрытом покушении на убийство Лукашенко и попытке "государственного переворота" в Беларуси. А ФСБ синхронно заявила, что этот переворот планировали "при поддержке украинских националистов". После этого, по его словам, в его деле создали усиленную группу следователей, которая начала "форсировать" дело.

Семенченко добавил, что один из таких "моментов" был, когда бывший АТОшник Вадим Боровик пришел якобы с повинной и сообщил СБУ о существовании "ПГК Семенченко". По его словам, это произошло сразу после выхода сюжета на государственном белорусском телеканале ОНТ, в котором его, экс-бойца батальона "Донбасс" Д.Палойка, а также ряд других людей обвинили в помощи "повстанцам против карателей режима Лукашенко".

Семенченко отметил, что украинские правоохранители "участвуют в белорусской провокации" потому что "есть команда сверху".

Семенченко добавил, что "немножко подождет", а потом, если окажется, что он ошибся, и их "просто слили", то он расскажет "всю правду, что на самом деле они делали для Украины все эти годы".

Предыстория:

  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом"). По данным СБУ, 15 украинцев руководили компанией из более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.
  • 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер") отправили под круглосуточный домашний арест. по этому делу
  • Шевченко отрицает свою причастность к делу.
  • СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
  • 26 марта суд арестовал Семенченко без права залога.

Украинская правда
Темы: СеменченкоПутинЛукашенко


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