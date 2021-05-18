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В індійському селі відкрили COVID-лікарню просто неба — крапельниці чіпляють на дерева

Вівторок, 18 травня 2021, 07:00
REUTERS

В індійському селі Мевля-Гопальгет лікарі альтернативної медицини відкрили імпровізовану клініку просто неба, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Мевля-Гопальгет знаходиться в найбільш густонаселеному штаті Індії, Уттар-Прадеш, в 90 хвилинах їзди від столиці країни Делі.

У селі нема ані лікаря, ані медичного закладу. Поблизу, як зазначається, є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.

Reuters зазначає, що хворі лежать на розкладачках під деревом, а пакет з глюкозою звисає з гілки. Навколо пасуться корови, а на землі розкидані шприци і порожні пакети з ліками.

Дехто вважає, що лежання під деревом, відомим лікувальними властивостями, підвищить людині рівень кисню. Нема жодних наукових підстав для цього переконання.

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • 1 травня половину всіх COVID-хворих світу виявили в Індії. Смертність від інфекції підскочила до рекордних 3689 випадків за добу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань,більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

Теми: Індіякоронавірус


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