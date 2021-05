В індійському селі відкрили COVID-лікарню просто неба — крапельниці чіпляють на дерева

В індійському селі Мевля-Гопальгет лікарі альтернативної медицини відкрили імпровізовану клініку просто неба, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Мевля-Гопальгет знаходиться в найбільш густонаселеному штаті Індії, Уттар-Прадеш, в 90 хвилинах їзди від столиці країни Делі.

У селі нема ані лікаря, ані медичного закладу. Поблизу, як зазначається, є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.

Reuters зазначає, що хворі лежать на розкладачках під деревом, а пакет з глюкозою звисає з гілки. Навколо пасуться корови, а на землі розкидані шприци і порожні пакети з ліками.

Under a tree, one Indian village cares for its COVID-19 sick https://t.co/j4a18IVu03 pic.twitter.com/sQUa2AIzdh