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В индийском селе открыли COVID-больницу под открытым небом — капельницы цепляют на деревья

Вторник, 18 мая 2021, 07:00
В индийском селе открыли COVID-больницу под открытым небом — капельницы цепляют на деревья
REUTERS

В индийской деревне Мевля-Гопальгет врачи альтернативной медицины открыли импровизированную клинику под открытым небом, где лечат пациентов с COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Мевля-Гопальгет находится в самом густонаселенном штате Индии, Уттар-Прадеш, в 90 минутах езды от столицы страны Дели.

В селе нет ни врача, ни медицинского учреждения. Вблизи, как отмечается, есть государственная больница, но в ней нет свободных коек, а жители села говорят, что не могут позволить себе частные клиники.

Reuters отмечает, что больные лежат на раскладушках под деревом, а пакет с глюкозой свисает с ветки. Вокруг пасутся коровы, а на земле разбросаны шприцы и пустые пакеты с лекарствами.

Некоторые считают, что лежание под деревом, известным лечебными свойствами, повысит человеку уровень кислорода. Нет никаких научных оснований для этого убеждения.

Напомним:

  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех выявленных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • 1 мая половину всех COVID-больных мира обнаружили в Индии. Смертность от инфекции подскочила до рекордных 3689 случаев в сутки.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Индиякоронавирус
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