В индийском селе открыли COVID-больницу под открытым небом — капельницы цепляют на деревья

В индийской деревне Мевля-Гопальгет врачи альтернативной медицины открыли импровизированную клинику под открытым небом, где лечат пациентов с COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Мевля-Гопальгет находится в самом густонаселенном штате Индии, Уттар-Прадеш, в 90 минутах езды от столицы страны Дели.

В селе нет ни врача, ни медицинского учреждения. Вблизи, как отмечается, есть государственная больница, но в ней нет свободных коек, а жители села говорят, что не могут позволить себе частные клиники.

Reuters отмечает, что больные лежат на раскладушках под деревом, а пакет с глюкозой свисает с ветки. Вокруг пасутся коровы, а на земле разбросаны шприцы и пустые пакеты с лекарствами.

