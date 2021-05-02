Погода на Великдень: синоптики розповіли, де пройдуть дощі

В Україні у неділю протягом дня можливі дощі, місцями гроза, температура вдень від +19° до +24°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 2 травня в Україні невеликі короткочасні дощі, подекуди гроза.

Вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У південно-східній частині країни без опадів. У південних та західних областях вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24° тепла, на півдні до +27°.

На високогір'ї Карпат вдень від +9 до +14 градусів.

У Києві та області в неділю невеликі короткочасні дощі, окремі грози. У столиці та на Київщині повітря прогріється до 20-24 градусів тепла. Вітер південний, 5-10 м/с.

Погода на Великдень, 2 травня

Нагадаємо: У неділю, 2 травня, українці святкують Великдень.