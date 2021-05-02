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Боррель: санкції РФ "неприйнятні та безпідставні"

Неділя, 2 травня 2021, 10:49
Боррель: санкції РФ неприйнятні та безпідставні

Рішення РФ запровадити санкції проти топ-посадовців Європейського союзу є доказом того, що в РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

Про це говориться у Декларації Високого представника з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, повідомляє Європейська правда.

"Це рішення, яке безпосередньо спрямоване на Європейський Союз та його держави-члени, є неприйнятним, позбавленим будь-якого юридичного обґрунтування та безпідставним. Це свідчить про те, що Російська Федерація досі обирає шлях конфронтації замість того, щоб намагатись змінити негативну траєкторію відносин між ЄС та Росією",- говориться у заяві.

Нагадаємо, 30 квітня оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Також  у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяЄС
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