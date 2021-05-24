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Задержанная в Беларуси россиянка Сапега находится в изоляторе

Понедельник, 24 мая 2021, 16:00
Задержанная в Беларуси россиянка Сапега находится в изоляторе
Фото с Instagram Сапеги

Россиянка Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Источник: Русская служба Би-би-си со ссылкой на мать девушки Анну Дудич

Прямая речь Дудич: "Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь".

Детали: Дудич добавила, что дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама". Сейчас она находится в ИВС Окрестино, родители наняли для нее адвоката.

В чем обвиняется 23-летняя россиянка, до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.

Ранее сообщалось, что белорусские силовики не пускают адвокатов к основателю телеграмм-канала Nexta Роману Протасевичу и его девушке Софии Сапеге.

Для справки: Официально в Беларуси Протасевича обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков – ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. Строжайшая квалификация – ст. 293 – до 15 лет тюрьмы. Также самопровозглашенная власть Беларуси включила его в так называемый "список террористов", который официально называется "Списком организаций и лиц, причастных к террористической деятельности". В случае выдвижения обвинений в терроризме ему может грозить смертная казнь.

Предыстория: 

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным.
  • После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
  • В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.
  • УкраинаЛитва, Канада и другие страны призвали Беларусь немедленно освободить Протасевича, а ЕС предупредил о последствиях из-за посаженного самолета.


 

Темы: БеларусьавиаРосcия
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