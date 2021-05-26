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Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про "мінування" літака

Середа, 26 травня 2021, 21:23
Новини 26 травня: новий власник УП, Лукашенко про мінування літака

Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала, Лукашенко стверджує, що про мінування літака повідомили зі Швейцарії, — актуальні новини 26 травня.

Про нового власника УП

Редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Головний редактор УП Севгіль Мусаєва та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала підписали редакційну угоду. Редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Повністю зміст Редакційної Угоди між власником та командою УП читайте тут: "Мусаєва та Фіала підписали редакційну угоду УП"

Про заяви Лукашенка 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив , що повідомлення про мінування літака "Ryanair", який посадили в Мінську, надійшло зі Швейцарії.

Лукашенко також пригрозив західним країнам послабити контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією.

Про інші важливі новини

Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич працював як журналіст на Донбасі.

Олігарх Ігор Коломойський визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, водночас запевнив, що не користується цим.

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, гроші за квитки обіцяють повернути.

В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету.

Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні 26 травня ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив , що влада міста не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Києва до 20-25 гривень. 

Силовики у Миколаєві затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства відомого краєзнавця, кандидата історичних наук Володимира Щукіна 14 травня.

За добу 25 травня в Україні зафіксували 3 395 нових випадків захворювання на COVID-19, у лікарні поклали 1 778 осіб, померли 208 хворих, одужали 14 987 осіб.

Українська правда

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