Новости 26 мая: новый владелец УП, Лукашенко про "минирование" самолета

Новым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала, Лукашенко утверждает, что о минировании самолёта сообщили из Швейцарии, — актуальные новости 26 мая.

О новом владельце УП

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала подписали редакционное соглашение. Редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Полностью содержание Редакционного соглашения между владельцем и командой УП читайте здесь: "Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение УП"

О заявлениях Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета "Ryanair", который посадили в Минске, поступило из Швейцарии.

Лукашенко также пригрозил западным странам ослабить контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

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