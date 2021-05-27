Головні новини середи і ночі: новий власник УП, Facebook про Україну

Україна стала одним з найбільших постачальників дезінформації – про це свідчать дані Facebook, новим власником "Української правди" став Томаш Фіала — актуальні новини 26 травня.

Про Facebook

Facebook назвав Росію, Іран, М'янму, США і Україну ініціаторами більшості операцій з дезінформації як всередині країни, так і за кордоном.

Згідно з аналізом Facebook, Росія була найбільшим постачальником дезінформації: за чотири роки там виявили 27 операцій з впливу. З них 15 були пов'язані з розташованим в Санкт-Петербурзі Агентством інтернет-досліджень (ІRА) або іншими організаціями, пов'язаними з Євгеном Пригожиним, російським олігархом, що тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним.

Все більше гравців узяли приклад з Росії і почали операції з дезінформації в своїх країнах. Сюди належать мережі тіньових фірм зі зв'язків з громадськістю, які іноді дійсно працюють на обидві сторони всередині країни, а також політиків, маргінальних політичних груп і урядів.

Країнами, які найчастіше зазнавали іноземних операцій з дезінформації, були США, Україна, Великобританія, Лівія і Судан.

Про нового власника УП

Редактор-засновник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Головний редактор УП Севгіль Мусаєва та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала підписали редакційну угоду. Редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Повністю зміст Редакційної Угоди між власником та командою УП читайте тут: "Мусаєва та Фіала підписали редакційну угоду УП"

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