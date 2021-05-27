Главные новости среды и ночи: новый владелец УП, Facebook об Украине

Украина стала одним из крупнейших поставщиков дезинформации - об этом свидетельствуют данные Facebook, новым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала - актуальные новости 26 мая.

О Facebook

Facebook назвал Россию, Иран, Мьянму, США и Украины инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.

Согласно анализу Facebook, Россия была крупнейшим поставщиком дезинформации: за четыре года там обнаружили 27 операций по влиянию. Из них 15 были связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (ИRА) или другими организациями, связанными с Евгением Пригожиным, российским олигархом, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным.

Все больше игроков взяли пример с России и начали операции по дезинформации в своих странах. Сюда относятся сети теневых фирм по связям с общественностью, которые иногда действительно работают на обе стороны внутри страны, а также политиков, маргинальных политических групп и правительств.

Странами, которые чаще всего подвергались иностранных операций по дезинформации, были США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

О новом владельце УП

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала подписали редакционное соглашение. Редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Полностью содержание Редакционного соглашения между владельцем и командой УП читайте здесь: "Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение УП"

О других важных новостях

С 27 мая стартует повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья, которая распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

Есть 40% вероятности, что в ближайшие пять лет в мире станет так жарко, что он временно превысит температурную границу, установленную Парижским климатическим соглашением.

Стрельба в Калифорнии унесла жизни по меньшей мере 8 человек.

Американская компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Испанский "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы в сезоне 2020/2021. В финале испанцы в серии пенальти со счетом 11:10 одолели английский "Манчестер Юнайтед".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета "Ryanair", который посадили в Минске, поступило из Швейцарии. Лукашенко также пригрозил западным странам ослабить контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещают вернуть.

В Украину прибыла первая партия вакцин производства Pfizer-BioNTech, которую закупили за средства государственного бюджета.

Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании 26 мая приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.