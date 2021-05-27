Порошенко проигнорировал допрос в СБУ: помчался "навстречу солнцу"

Народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука" 27 мая.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины".

Детали: Отмечается, что Порошенко вызвали на допрос "с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства".

Но, несмотря на то, что нардеп не явился на допрос, его ждут повторно 31 мая.

Фото СБУ

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" уточнили, что о причинах неявки Порошенко не сообщил.

Сам Порошенко утром 27 мая запостил в соцсети фото с поезда и написал, что едет "навстречу солнцу", и что его ждет "важное и долгожданное путешествие".

УП обратилась по комментарии к прессслужбе пятого президента.

Что было раньше: Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.

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