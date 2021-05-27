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Порошенко проигнорировал допрос в СБУ: помчался "навстречу солнцу"

Четверг, 27 мая 2021, 12:10
Фото eurosolidarity.org

Народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука" 27 мая.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины".

Детали: Отмечается, что Порошенко вызвали на допрос "с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства".

Но, несмотря на то, что нардеп не явился на допрос, его ждут повторно 31 мая.

 
Фото СБУ

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" уточнили, что о причинах неявки Порошенко не сообщил.

Сам Порошенко утром 27 мая запостил в соцсети фото с поезда и написал, что едет "навстречу солнцу", и что его ждет "важное и долгожданное путешествие".

УП обратилась по комментарии к прессслужбе пятого президента.

Что было раньше: Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко. 

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. Суд оставил Медведчука под домашним арестом.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСБУдопросМедведчук


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