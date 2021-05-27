Венедіктова каже, що Козак не в Білорусі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак не перебуває в Білорусі на лікування, про що раніше сказав його друг, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук.

Джерело: Венедіктова в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Пан Медведчук казав, що він (Тарас Козак – УП) перебуває на лікарняному чи десь там лікується в Білорусі. В нас оперативна інформація інша".

Деталі: Деталі місцезнаходження Козака генеральна прокурорка не змогла повідомити через свою посаду та вимоги законодавства.

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