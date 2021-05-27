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Венедіктова каже, що Козак не в Білорусі

Четвер, 27 травня 2021, 21:30

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак не перебуває в Білорусі на лікування, про що раніше сказав його друг, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук. 

Джерело: Венедіктова в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Пан Медведчук казав, що він (Тарас Козак – УП) перебуває на лікарняному чи десь там лікується в Білорусі. В нас оперативна інформація інша".

Деталі: Деталі місцезнаходження Козака генеральна прокурорка не змогла повідомити через свою посаду та вимоги законодавства. 

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Суд залишив Медведчука під домашнім арештом.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Тарас КозакОПЗЖ


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