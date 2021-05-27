Венедиктова говорит, что Козак не в Беларуси

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозреваемый в государственной измене народный депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак не состоит в Беларуси на лечение, о чем ранее сказал его друг, также фигурант уголовного производства, Виктор Медведчук.

Источник: Венедиктова в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Господин Медведчук говорил, что он (Тарас Козак – УП) находится на больничном или где-то там лечится в Беларуси. У нас оперативная информация другая".

Детали: Детали местонахождение Козака генеральная прокурорка не смогла сообщить из-за своей должности и требований законодательства.

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