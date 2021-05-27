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Венедиктова говорит, что Козак не в Беларуси

Четверг, 27 мая 2021, 21:30
Венедиктова говорит, что Козак не в Беларуси

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозреваемый в государственной измене народный депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак не состоит в Беларуси на лечение, о чем ранее сказал его друг, также фигурант уголовного производства, Виктор Медведчук.

Источник: Венедиктова в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Господин Медведчук говорил, что он (Тарас Козак – УП) находится на больничном или где-то там лечится в Беларуси. У нас оперативная информация другая".

Детали: Детали местонахождение Козака генеральная прокурорка не смогла сообщить из-за своей должности и требований законодательства.

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. Суд оставил Медведчука под домашним арестом.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Тарас КозакОПЗЖ
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