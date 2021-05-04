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COVID у Києві: за добу померли 15 людей

Вівторок, 4 травня 2021, 10:31
Фото КМДА

За добу 3 травня у столиці виявили 151 нового хворого на коронавірус, 15 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в місті 4681 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 196 592".

Деталі: Серед нових хворих 88 жінок віком від 19 до 90 років і 59 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також три дівчинки від 1 до 14 років та один хлопчик віком 13 років.

30 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали до лікарень 145 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 

 

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському (87), у Голосіївському (13), у Святошинському і Дарницькому (по 11 випадків) районах.  

Одужали минулої доби 72 людини. Загалом коронавірус подолали 124 573 мешканці столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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