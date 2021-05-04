Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID у Києві: за добу померли 15 людей

Вівторок, 4 травня 2021, 10:31
COVID у Києві: за добу померли 15 людей
Фото КМДА

За добу 3 травня у столиці виявили 151 нового хворого на коронавірус, 15 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в місті 4681 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 196 592".

Деталі: Серед нових хворих 88 жінок віком від 19 до 90 років і 59 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також три дівчинки від 1 до 14 років та один хлопчик віком 13 років.

30 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали до лікарень 145 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 

 

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському (87), у Голосіївському (13), у Святошинському і Дарницькому (по 11 випадків) районах.  

Одужали минулої доби 72 людини. Загалом коронавірус подолали 124 573 мешканці столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: